Суд приговорил «приморских партизан» к срокам от восьми до 25 лет тюрьмы

После пересмотра дела об убийстве четырех человек, совершенного 27 сентября 2009 года, суд приговорил пятерых «приморских партизан» к срокам от восьми до 25 лет заключения в колонии строгого режима. а также обязал подсудимых выплатить родным жертв денежную компенсацию на общую сумму 3 млн рублей.

Судья приговорил подсудимых к отбытию наказания в колонии строгого режима и назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Никитину – 23 года и 6 месяцев, Кириллову – 21 год 6 месяцев, Илютикову – 25 лет, Вадиму Ковтуну – 8 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Суд также удовлетворил иски потерпевшей стороны, обязав подсудимых выплатить родным жертв денежную компенсацию на общую сумму 3 млн рублей.

Родным двух жертв – Пономаренко и Макаренко – Кириллов должен выплатить 50 тыс. рублей, Ковтун - 30 тыс. рублей, остальные – по 500 тыс. рублей.

Ранее государственный обвинитель попросил суд назначить наказание пятерым подсудимым по делу «приморских партизан» в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и 5 месяцев. Незадолго до этого был арестован последний остававшийся на свободе фигурант дела «приморских партизан» Вадим Ковтун.

В начале апреля фигуранты дела «приморских партизан» в последнем слове попросили присяжных быть скрупулезными.

Напомним, третье по счету рассмотрение дела «партизан» началось в конце июня 2017 года.