Стало известно об аудите в МЧС

Новое руководство МЧС запустило масштабный внутриведомственный аудит, о результатах, которого будет доложено Кремлю и правительству, в ведомстве уже начали отменять ряд приказов и распоряжений бывшего руководителя Владимира Пучкова.

О создании рабочей группы по проведению комплексной проверки положения дел в системе МЧС было объявлено на селекторном совещании 25 мая. Руководству главков также поручено в срок до 31 мая подготовить и представить в департамент оперативного управления и структурные подразделения центрального аппарата МЧС «проблемные вопросы организации повседневной деятельности, в том числе по комплектованию, материально-техническому обеспечению и другие вопросы, требующие решения».

Рабочую группу, которая займется анализом, возглавил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС генерал-лейтенант Виктор Яцуценко. Результаты ее работы будут доложены в Белый дом и администрацию президента, утверждает высокопоставленный источник «Коммерсанта». «Посмотрим, что там найдут, но указание копать максимально глубоко уже дано», – заметил он.

Между тем в МЧС уже начались реформы. Пока они состоят в отмене ряда решений экс-министра Владимира Пучкова. Так, заместителю министра Павлу Барышеву поручено организовать работу «по внесению изменений в правила ношения форменной одежды сотрудниками МЧС России, в части ношения головных уборов». Речь идет о возвращении к форменным фуражкам вместо оранжевых беретов, введенных при Пучкове.

Еще одно распоряжение Чуприяна, зафиксированное в протоколе селекторного совещания, касается комплектования штата пожарной охраны. При прежнем министре присвоение новых званий и пополнение штата было замкнуто на Центральную аттестационную комиссию, которую возглавлял лично глава ведомства. Теперь с этой практикой решено покончить.

Как пишет газета, последние несколько лет в МЧС проводилась оптимизация. На деле это означало сокращение сотрудников: с 2015 года было уволено 59,8 тыс. человек. На вакантные должности никого не принимали, а тех, кому исполнилось 45 лет, увольняли. Чуприян распорядился в кратчайший срок представить предложения по комплектованию подразделений системы МЧС «с учетом текущего некомплекта». На совещании он отметил, что ознакомился с ситуацией по резерву сотрудников и некомплектом, подчеркнув, что «шокирован числом вакансий и некомплектом по штату».

Еще одно важное нововведение касается экономии топлива. Новое руководство МЧС распорядилось провести аудит расходования ГСМ начиная с 2013 года. При этом Чуприян отметил, что с практикой экономии, начавшейся в 2015 году, будет покончено.

Ранее пожарные говорили , что из-за экономии в частях перестали заниматься выездными практическими занятиями на объектах. Отсутствие практики затрудняло работу подразделений в чрезвычайных ситуациях. По словам источника, знающего о содержании селекторного совещания, Чуприян подчеркнул, что экономия ГСМ нарушает тренировочный и учебный процессы и ведет к профессиональной деградации, и призвал положить этому конец.

Напомним, 18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил Евгения Зиничева на пост главы МЧС. Путин одобрил его кандидатуру.