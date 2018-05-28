Сотрудникам МЧС решили поменять форму

После смены руководства МЧС России в ведомстве уже начались изменения, в частности, отменены приказы и распоряжения о форме одежды пожарных – вместо используемых в последнее время оранжевых беретов будут, как раньше, использоваться форменные береты, сообщают СМИ.

Новое руководство МЧС уже отменило приказы и распоряжения бывшего главы ведомства Владимира Пучкова, касающихся формы одежды пожарных и комплектования штата сотрудников. Также всех руководителей региональных главков попросили представить доклады с подробным описанием проблем пожарной службы, сообщает «Коммерсант».

При этом возвращение к форменным фуражкам вместо оранжевых беретов оформил Александр Чуприян, исполнявший обязанности главы МЧС до назначения Евгения Зиничева.

«Береты были для нас как красная тряпка для быка. Их восприняли как полную сдачу позиций: победу наводнивших руководство МЧС военных над пожарной охраной. Так что их отмена имеет символическое значение: это сигнал о том, что политика полностью меняется. Поэтому Чуприян и начал с беретов», – приводятся слова пожарного, который пожелал остаться неизвестным.

Также выпущено распоряжение, касающееся комплектования штата пожарной охраны, – отменена практика, по которой присвоение новых званий и пополнение штата было замкнуто на Центральную аттестационную комиссию (ЦАК) во главе с министром.

Это привело к слишком большому числу вакансий и «некомплекту по штату».

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил Зиничева на пост главы МЧС. Путин одобрил представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.