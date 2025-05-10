Большинство немцев поддержали запрет партии АдГ

Опрос показал поддержку запрета партии «Альтернатива для Германии» большинством немцев

Tекст: Мария Иванова

Более половины граждан Германии поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Tagesspiegel. Согласно опросу социологического института INSA, 53% респондентов считают, что необходимо обратиться в Федеральный конституционный суд страны с просьбой о запрете партии, против выступили 38%. Интересно, что среди сторонников запрета оказались и 14% избирателей самой АдГ.

Наиболее активно идею запрета поддерживают сторонники партии «Зеленые» и социал-демократы – 85% и 79% соответственно. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил: «Федеральные земли, Бундестаг и правительство ФРГ теперь должны тщательно изучить 1100-страничный доклад Федерального ведомства по охране конституции». Он добавил, что процедура запрета может быть запущена только при высокой вероятности успеха.

Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, чьи взгляды не совместимы с демократическими свободами, однако публично применять такой статус ведомство пока не будет до решения суда. Сейчас власти получили возможность следить за членами партии, вплоть до прослушивания телефонов, однако запретить деятельность АдГ может только Федеральный конституционный суд.

В случае запрета АдГ может стать третьей партией в истории ФРГ, деятельность которой будет прекращена решением суда, после Социалистической имперской партии в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году. Партия существует с 2013 года, набирая популярность на фоне миграционного и экономического кризиса, и недавно впервые заняла второе место на выборах в Бундестаг.

Ранее сообщалось, что власти Германии намерены изучить заключение спецслужб по «Альтернативе для Германии» перед обсуждением возможного запрета партии. Позднее федеральное ведомство по охране Конституции Германии отказалось публично называть партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией до решения суда.