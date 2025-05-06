Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.8 комментариев
Мерц скептически оценил перспективу запрета партии АдГ
Новый канцлер ФРГ Мерц сдержанно расценил перспективы запрета АдГ
Власти Германии намерены внимательно изучить заключение спецслужб по АдГ, прежде чем обсуждать возможность запрета партии с поддержкой 10 млн избирателей, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц, новый канцлер Германии, скептически оценил вероятность запрета деятельности партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС.
Он отметил, что решение о возможном запрете не может быть принято без тщательного изучения выводов Федерального ведомства по охране конституции.
В эфире телеканала ARD Мерц заявил, что нельзя запретить 10 млн избирателей АдГ. Он подчеркнул, что заключение контрразведки изменило его отношение к партии, но призвал не торопиться с выводами.
Канцлер добавил, что новое правительство внимательно рассмотрит рекомендации ведомства, прежде чем принимать какие-либо меры в отношении АдГ.
Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.
Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.
Также партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против признания ее правоэкстремистской организацией.
Напомним, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.