Мерц скептически оценил перспективу запрета партии АдГ

Новый канцлер ФРГ Мерц сдержанно расценил перспективы запрета АдГ

Tекст: Вера Басилая

Фридрих Мерц, новый канцлер Германии, скептически оценил вероятность запрета деятельности партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС.

Он отметил, что решение о возможном запрете не может быть принято без тщательного изучения выводов Федерального ведомства по охране конституции.

В эфире телеканала ARD Мерц заявил, что нельзя запретить 10 млн избирателей АдГ. Он подчеркнул, что заключение контрразведки изменило его отношение к партии, но призвал не торопиться с выводами.

Канцлер добавил, что новое правительство внимательно рассмотрит рекомендации ведомства, прежде чем принимать какие-либо меры в отношении АдГ.

Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.

Также партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против признания ее правоэкстремистской организацией.

Напомним, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.