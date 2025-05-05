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АдГ оспорила в суде признание экстремистской организацией
Партия АдГ оспорила в суде решение о признании экстремистской
Партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против решения контрразведки о признании АдГ правоэкстремистской организацией, требуя отмены решения.
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) оспорила решение Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, признавшее ее правоэкстремистской организацией, передает ТАСС. Даниэль Тапп, пресс-секретарь лидера АдГ Алис Вайдель, сообщил DPA, что иск подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки.
Ранее адвокаты партии потребовали от ведомства отменить решение до 08:00 по местному времени (09:00 мск), иначе пригрозили подачей иска. Контрразведка не отреагировала на это требование, что и стало причиной обращения АдГ в суд.
Вопрос о признании партии правоэкстремистской стал резонансным в немецкой политике. Решение суда может повлиять на дальнейший статус АдГ в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.
Депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции. Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри Германии.