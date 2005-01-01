В России возникли «большие вопросы» к сбежавшему в Лондон миллиардеру Минцу

Со стороны экспертов, банкиров и регулирующих органов к предпринимателю Борису Минцу, вместе с семьей уехавшему в Лондон, накопились «большие вопросы», сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Я скажу аккуратно. Со стороны экспертов, банкиров и регулирующих органов к Минцу накопились большие вопросы, как говорили в старые времена», – сказал Титов РИА «Новости».

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на источники сообщали, что владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц вместе со своей семьей переехал в Лондон.

Это произошло на фоне судебных разбирательств. Санируемый банк «ФК Открытие» оспаривает сделки со структурами O1 Group, которые, как считает временная администрация, причинили банку убытки в 34 млрд рублей. Кроме того, у Промсвязьбанка имеются претензии к фонду «Будущее», входящему в одноименную группу, бенефициаром которой является Минц.

В 2017 году Минц оказался на 72-м месте в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России – 2017» по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 1,3 млрд долларов.