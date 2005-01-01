Российский миллиардер уехал с семьей в Лондон

Владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц вместе со своей семьей переехал в Лондон, сообщают источники, близкие к Центробанку России.

В частности, в британскую столицу перебрался сам Минц с семьей, а также три его сына с семьями. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Банку России, и человека, знающего об этом от близкого знакомого акционера O1 Group, причиной переезда стала «напряженная ситуация», в которой «спокойнее ехать».

По словам источников, основные активы Минца – O1 Properties могут передать кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I), переговоры с которой продолжаются, сделка может быть реализована в течение двух недель – нескольких месяцев.

O1 Group – инвестиционная компания Минца, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в сферах недвижимости и финансов.

В 2017 году Минц оказался на 72 месте в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2017» по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 1,3 млрд долларов. Кроме того, Минц занял 6-е место в рейтинге миллиардеров Forbes с наибольшими доходами в 2016 году. Минц получил 870 млн долларов за счет продажи акций CA Immobilien Anlagen, Immofinanz и IPO финансовой группы «Будущее».

В январе также сообщалось, что Минц и члены его семьи могли получить гражданство Мальты.