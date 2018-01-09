У сотен богатейших россиян обнаружилось гражданство Мальты

За последние три года десятки российских бизнесменов и членов их семей получили гражданство Мальты; в документе, опубликованном мальтийским правительством, фигурирует свыше семи сотен человек, ФИО которых широко известны в России.

В частности, в документе, опубликованном на сайте правительства Мальты, фигурирует основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи: сын Тимофей и дочь Анна-Эстер, а также Сифра Лейбовна Волож и Юрий Абрамович Волож (в биографии предпринимателя родители – Юрий Абрамович и Софья Львовна).

Представитель компании на просьбу РБК прокомментировать эти данные сказал, что основатель «Яндекса» «много путешествует по делам компании», а наличие европейского паспорта (Мальта с 2004 года является членом Евросоюза) «позволяет совершать поездки в безвизовом режиме». «Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», – добавили в компании.

Кроме того, в списке фигурируют владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса, как и его самого.

Тезки Александра Мечетина (совладельца Beluga Group – крупнейший российский производитель водки), Игоря Худокормова (одного из крупнейших землевладельцев в России), Алексея Марея (главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка), Владимира Воронина (владельца крупной девелоперской компании ФСК «Лидер»), Павла Грачева (генерального директора золотодобывающей компании «Полюс»), Глеба Мишина (глава российского представительства Candy-Hoover Group и бывшего вице-президента Lenovo) также фигурируют в списке тех, кто стал мальтийцами.

Кроме того, среди сотен других имен есть топ-менеджеры «Лаборатории Касперского», сооснователи крупнейшей сети спортивных товаров «Спортмастер», родственники российских бизнесменов и инвесторов.