Командира пожарного звена в Кемерово отправят на психиатрическую экспертизу в Москву

Начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, доставят самолетом в московский Институт им. Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, сообщила адвокат Елена Киселева.

Адвокат уточнила, что местные эксперты пришли к выводу о его полной вменяемости, отсутствии психических заболеваний или слабоумия, передает ТАСС.

Несмотря на заключение кемеровских специалистов, его отправят на экспертизу в Москву. Кемеровский психиатр выражал беспокойство тяжелым эмоциональным состоянием пожарного.

«Его состояние было обусловлено этим тяжелым пожаром, тяжелой работой, страшными впечатлениями, которые там безусловно были: 40 часов они работали там не покладая рук, обнаруживали и носили [тела погибших]», – рассказала Киселева, уточнив, что по этой причине психиатр решила отправить его на экспертизу.

Она добавила, что Генин может не успеть вернуться из Москвы к рассмотрению ходатайства о продлении ареста, тогда заседание проведут заочно, по конференцсвязи.

Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. До этого в МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом. Кемеровчане вступились за пожарного. В апреле Генин был арестован.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек.