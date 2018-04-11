Начальнику тушившего «Зимнюю вишню» расчета предъявлено обвинение

Начальнику пожарного караула, тушившего кемеровский ТРК «Зимняя вишня», предъявлено обвинение в халатности, сообщили в СК.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что главным управлением по расследованию особо важных дел на начальника караула пожарно-спасательной части №2 ФГКУ «Первый отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергею Генину предъявлено обвинение по статье УК «халатность».

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее В МЧС России заявили, что Сергей Генин, на которого завели уголовное дело о халатности, действовал в соответствии с уставом.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.