МЧС вступилось за обвиненного в халатности кемеровского пожарного

В МЧС России заявили, что командир пожарного звена Сергей Генин, против которого возбудили уголовное дело о халатности при тушении пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», действовал в соответствии с уставом.

«Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Так, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах», – цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России.

В ведомстве при этом отметили, что старшим должностным лицом на месте происшествия является руководитель тушения пожара, который обладает всей полнотой сведений об особенностях возгорания, строении здания, он ставит задачи и распределяет ресурсы.



«Команды руководителя тушения на пожаре являются обязательными к исполнению. Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны», – подчеркнул представитель МЧС.

В среду стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении командира пожарного звена в Кемерово Сергея Генина. По версии следствия, сотрудники противопожарной службы из-за его действий потратили время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.