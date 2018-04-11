CК описал фатальную ошибку командира пожарного звена в Кемерово

Уголовное дело о халатности было возбуждено в отношении командира пожарного звена в Кемерово Сергея Генина, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин при тушении пожара в ТРК «Зимняя вишня», являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход, следует из сообщения в телеграмм-канале ведомства.

Один из очевидцев сообщил Генину о нахождении на четвертом этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей. Также очевидец указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш – кратчайший путь к кинозалу.

Генин якобы проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами.

Он направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания.

Те, дойдя до четвертого этажа, обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно вновь проследовали на четвертый этаж.

Таким образом, сотрудники противопожарной службы потратили время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место.

В данный момент по месту жительства Сергея Генина проводятся обыски, в ближайшее время он будет задержан.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.

В конце марта по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в администрации Кемерово начались следственные действия. Было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

В апреле СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

Также до 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев, ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» – компании-собственника ТРК «Зимняя вишня» Юлия Богданова.