Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного арестовали

Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТРК «Зимняя вишня».

«Избрать меру пресечения (...) в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 июня 2018 года», – передает ТАСС слова судьи Александра Вялова.

В ходе рассмотрения ходатайства следствия об аресте Генина представитель Следственного комитета сообщил, что пожарный ранее получил шесть строгих дисциплинарных взысканий.

Так, Генин начал работать в пожарной части в мае 1996 года, «за период службы имел шесть строгих дисциплинарных взысканий, среди которых выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие».

Последние два дисциплинарных взыскания были сделаны в 2014 году – «строгий выговор за ненадлежащее исполнение порядка организации службы и должностной инструкции» и «за нарушение пунктов 2.15, 2.27 порядка организации тушения пожара подразделением пожарной охраны, регламентирующих порядок разведки пожара, в том числе установления местонахождения и спасения людей при пожаре».

Также представитель СК отметил, что при тушении «Зимней вишни» Генин «действовал в нарушение боевого устава» и «ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности».

В суде была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что Александр Ананьев, отец трех погибших в ТРК девочек, неоднократно указывал Генину верный короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, однако пожарный последовал за охранником торгового комплекса, потеряв ценное время.

Показания Ананьева подтвердил один из сослуживцев Генина.

Напомним, Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. До этого в МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом. Кемеровчане вступились за пожарного.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.