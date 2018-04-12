Кемеровчане вступились за тушившего «Зимнюю вишню» пожарного

Жители Кемеровской области начали сбор подписей в защиту начальника пожарного звена Сергея Генина, которому предъявили обвинение в халатности при тушении пожара в ТРК «Зимняя вишня».

Петицию, размещенную на сайте change.org, подписали уже больше 6 тыс. человек; данные обновляются каждую минуту.

«Пожарные, которые сделали своим долгом спасение других, оказываются под следствием за действия, которые, возможно, предотвратили еще более массовую трагедию, а не те сволочи, которые наживались на безопасности посетителей, те, кто закрывал глаза на нарушения пожарной, да и наверняка всех остальных техник безопасности», – говорится в тексте петиции.

Напомним, Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. До этого в МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. После трагедии СК изъялдокументы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.