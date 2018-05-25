Чижов оценил «клип» с Юлией Скрипаль

Юлия Скрипаль в ходе своего видеообращения читала перевод английского текст, ее выступление звучало заученно, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Я посмотрел такой клип. Для меня несколько выводов. Первое, что она практически здорова. Второе, судя по следу у нее на горле, что-то с ней делали», – приводит его слова РИА «Новости».

Также Чижов отметил, что текст, который произносила Юлия, «звучал, конечно, заученно». Он допустил, что это был перевод с английского языка. «Русский человек не называет Россию «моя страна». Кроме как патетически», – отметил он, добавив, что русский человек никогда не скажет «я хочу вернуться в мою страну».

«Русский человек скажет «я хочу вернуться в Россию», – сказал постпред, отметив, что даже в русской службе Би-би-си это поняли и заменили это слово.

В среду Скрипаль выступила с первым публичным обращением после отравления. На видео она призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на родину.

Посольство России в Великобритании указало на лингвистические особенности текста, произнесенного Юлией, предположив, что она зачитывала готовый текст, переведенный с английского языка.

Физиогномист и психолог Светлана Филатова также оценила видео, отметив, что Скрипаль говорила заранее заготовленные слова, а о намерении вернуться в Россию заявила «для галочки».