Психолог прочитала на лице Юлии Скрипаль ее истинное отношение к России

Отравленная в Солсбери Юлия Скрипаль в своем заявлении говорила заранее заготовленные слова, а о намерении вернуться в Россию заявила «для галочки», считает физиогномист и психолог Светлана Филатова.

«Что сразу бросилось в глаза – видно, что она готовилась к этой речи. Очень мало эмоций. Просто по тексту старалась все сказать. Любой человек, если он пережил так много проблем, он начинает вспоминать, как ему было плохо. Но здесь четко структурированная речь, без эмоций. Она произносит то, что было кем-то заготовлено», – передает ее слова НСН.

Филатова выразила сомнения в искренности слов Юлии Скрипаль о намерении вернуться в Россию. «Единственный раз, когда она посмотрела влево, когда проговаривала, что собирается возвращаться», – сказала она. В психологии считается, что неосознанный взгляд налево выдает человека, произносящего в этот момент ложь.

По словам Филатовой, Скрипаль в этот момент не только посмотрела в сторону, но еще и поджала губы. «Это было сказано «для галочки», я не верю, что она действительно хочет вернуться, и сделает все, чтобы не возвращаться», – отметила эксперт.

Также она считает, что слова об отказе от помощи российского посольства – это «саботирующая позиция», Скрипаль «не будет контактировать в этом направлении».

При этом Юлия Скрипаль выглядела довольно искренне, когда вспоминала о болезни.

«Когда она вспоминала про болезнь, у нее в глазах был гнев. Действительно, болезнь была тяжелой, все так и было. Она еще точно старается ото всего отойти подальше. Она понимает, что замешана в большом скандале, и всячески пытается из него выбраться. Для нее это очень некомфортно», – добавила она, отметив, что заметила много печали в ее эмоциях.

Скрипаль накануне записала первое публичное выступление после отравления, на видео она призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на родину.

Посольство России в Великобритании указало на лингвистические особенности текста, произнесенного Юлией, предположив, что она зачитывала готовый текст, переведенный с английского языка.