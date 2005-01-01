США призвали Россию «прояснить роль» в крушении Boeing на Украине

Россия должна «прояснить свою роль» в крушении пассажирского самолета Boeing в Донбассе, заявил Госдеп.

США «полностью доверяют выводам JIT». Вашингтон заявил, что «пришло время для России… прояснить ее роль в этом выстреле», передает РИА «Новости».

Кроме того, американская сторона напомнила о требовании СБ ООН «о том, чтобы виновные… были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных».

Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины международная следственная (JIT) группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.