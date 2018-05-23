В Госдуме указали чиновникам на связь отдыха заграницей с репутацией

«Клеймить заграницу с трибуны, а затем ехать и смотреть, как она «загнивает», – неприлично, равно как и говорить о патриотизме, при этом публикуя фото Lamborghini в соцсетях», –заявил газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Так Дегтярев прокомментировал идею о запрете чиновникам и парламентариям поездок на отдых в страны, поддерживающие санкции против России.

Он отметил, что «вопрос отдыха любого человека – госслужащего или нет – лежит в плоскости «прилично-неприлично», но не «законно-незаконно».

Так, например, «клеймить заграницу с трибуны, а потом ехать и смотреть, как она «загнивает» – неприлично».

«В инаугурационной речи президент России в отношении будущей правящей элиты впервые упомянул слово репутация. В этой связи говорить о патриотизме и, к примеру, в Instagram хвалиться Lamborghini или парковать Gelandewagen на тротуаре – это глупо. Наступил цифровой век, все прозрачно», – подчеркнул Дегтярев.

При этом он заявил, что «запреты в туризме – это не решение проблемы».

«Существует ряд категорий служащих, для которых подобный запрет оправданно введен, некоторые политики и чиновники, как и лично я, находятся под санкциями ЕС и других стран. Для всех остальных туристов компетентные органы, как правило, используют механизм рекомендательного характера, исходя из приоритета обеспечения безопасности наших граждан на территории других стран», – пояснил депутат.

В то же время, по мнению Дегтярева, существует необходимость в развитии внутреннего туризма, улучшении инфраструктуры и повышении конкуренции в туристической отрасли.

«В России есть все для самого лучшего отдыха – и моря, и леса, и горные курорты на любой вкус и уровень дохода», – заключил депутат.

Ранее среду бизнес-сообщество за подписью главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова направило спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину предложение, согласно которому чиновники и парламентарии не должны уезжать на отдых в страны. «Чиновники должны быть образцом для поведения рядовых граждан», – подчеркивается в письме.