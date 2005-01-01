Предложено запретить чиновникам ездить на отдых в «санкционные» страны

Бизнес-сообщество направило спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину предложение, согласно которому чиновники и парламентарии не должны уезжать на отдых в страны, поддерживающие санкции против России.

В таких странах россияне могут оказаться под давлением местных властей, говорится в обращении на имя спикеров за подписью главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова.

Подчеркивается, что «чиновники должны быть образцом для поведения рядовых граждан». Кроме того, бизнес обращает внимание на вопрос о том, есть ли у «российских госслужащих зарубежная недвижимость», обучаются ли дети чиновников за рубежом. Такие случаи приводят к тому, что бюджетные деньги (которые потрачены на зарплату чиновников) «направляются на развитие зарубежной системы образования и туристической отрасли», передает РИА «Новости».

В частности, собственность покупают в Германии, Испании и Италии, оказавшихся в числе первых стран, которые ввели против России санкции.

Обучающиеся в других странах дети становятся «рычагом давления на их родителей».

В письме предлагается в случае игнорирования этих норм ввести в отношении недобросовестных чиновников административные наказания, вплоть до увольнения.