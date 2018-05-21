Режиссер Александр Аскольдов умер в Швеции

Режиссер и писатель, создатель фильма «Комиссар» с Нонной Мордюковой в главной роли Александр Аскольдов скончался на 86-м году жизни, сообщил киновед Евгений Марголит, с которым долгие годы дружил Аскольдов.

«Мне позвонила жена Аскольдова, сегодня ночью Александра Яковлевича не стало, почки. Это случилось в Швеции, где он жил в последние годы. Хоронить и прощаться тоже будут в Швеции», – передает ТАСС слова Марголита.

Александр Аскольдов окончил филологический факультет МГУ, учился в Литературном институте им. Горького. В 1966 году поступил на Высшие режиссерские курсы и уже через год снял картину «Комиссар» по мотивам рассказа Василия Гроссмана.

В последние годы Александр Аскольдов преподавал в университетах Германии, Швеции, Англии и Италии.