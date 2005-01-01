Прилепин поблагодарил Яроша за выдачу имен убийц Мамая

Замкомбата спецназа сил ДНР, писатель Захар Прилепин прокомментировал слова депутата Верховной рады, бывшего лидера украинской радикальной организации «Правый сектор*» Дмитрия Яроша об убийцах командира легендарного батальона «Пятнашка» Олега Мамиева (Мамая).

«Ярош, спасибо за службу», – написал Прилепин в Facebook.

«Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красаучик», – добавил Прилепин.

Кроме того, писатель обнаружил ошибки в указанных Ярошем позывных убийц Мамая. «Характерно, что киногерой «Рэмбо» пишется через «э». Неужели ротный решил назвать себя в честь французского поэта? Батюшки-светы. А Черный – в честь поэта Саши Черного? Ну и, наконец, малахольные, «Кипиш» (то есть скандал, разборка – русское (!) жаргонное слово) пишется через «е» – Кипеш. Учите русский, б***и», – добавил Прилепин.

Ранее Ярош назвал позывные бойцов ВСУ, причастных к гибели командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева (Мамая).

Между тем, в Донецке прошла церемония прощания с погибшим командиром подразделения ополчения провозглашенной Донецкой народной республики «Пятнашка», передает РИА «Новости».

В театре оперы и балета в центре Донецка был установлен гроб с телом комбата. Проститься с погибшим пришел глава ДНР Александр Захарченко, его боевые товарищи, друзья, а также жители республики. Многие говорят, что знали погибшего лично.

«Последний раз его видела на День Победы. Такой красивый, юный. Таким я его и запомню. Это один из защитников нашей республики. Я не имела права не прийти и не отдать дань такому человеку, как он», – рассказала дончанка Любовь.

«Он был очень хорошим и добрым человеком. У меня сын воевал в его подразделении, погиб в декабре. Это был человек, который действительно все делал для своих подчиненных, своих солдат. Это большая потеря для полка», – вспоминает Олега Мамиева жительница ДНР Ирина.

В субботу в связи с гибелью одного из легендарных командиров ополчения на всей территории республики объявлен траур.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смерти Мамая.