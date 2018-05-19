Порошенко назвал украинцев лучшей в мире нацией

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Днепре на флешмобе ко Дню вышиванки, заявил, что украинцы являются лучшей нацией в мире.

Порошенко назвал вышиванку важнейшим символом, способствующим объединению жителей Украины, и поставил этот предмет национальной одежды в один ряд с флагом, гербом и гимном, передает РИА «Новости».

«Украинцы – лучшая нация в мире. Мы объединены, и никто нас не расколет», – добавил он.

Украинский лидер подчеркнул также, что никто не смог выбить у украинцев любовь к вышиванке, за которую люди «шли в тюрьму».

Также Порошенко похвалил город Днепр, который, по его словам, «с 2014 года является форпостом всего украинского», который «не дал распространиться сепаратистскому яду», доказавший «свою украинскость».

В флешмобе ко Дню вышиванки приняли участие 1560 человек; целью мероприятия было воссоздание с помощью цветных «модулей» орнамента вышивки историко-этнографических регионов страны.

Президент пожелал, чтобы участников этого действа с каждым годом становилось все больше, а также «чтобы украинцы побеждали, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы страна была объединенной».

Ранее на Украине презентовали танк-вышиванку.