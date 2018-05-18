На Украине презентовали танк-вышиванку

Госпредприятие «Завод имени Малышева» в Харькове в День вышиванки, который на Украине в этом году отпраздновали 17 мая, презентовало желто-голубой баннер с вышитым изображением танка «Оплот».

Площадь желто-голубого полотна, символизирующего флаг Украины, составляет шесть квадратных метров. Оно расшито «аутентичными узорами», сделано до 3 млн стежков, из них 1,5 млн – силуэт боевой машины, 75 тыс. – вышитое название и логотип завода, примерно столько же – на изображение ствола танка, сообщили на предприятии «Укринформу».

Сообщается, что инициативу рабочих создать необычную визитку завода поддержал гендиректор Александр Хлань. Баннер изготовили на Харьковской фабрике художественных изделий из прочного и устойчивого к непогоде материала. Теперь его хотят устанавливать на заводе ко всем праздничным датам.

Хлань заявил, что вышиванка является символом украинской культуры. «Поэтому мы решили создать полотно с изображением вышитого танка как визитку продукции нашего предприятия, совместить современность с национальной традицией», – приводятся его слова на сайте предприятия.

«Оплот», являющийся глубокой модернизацией Т-80УД, принят на вооружение еще в 2009 году. На Украине ранее признавали, что танк нуждается в обновлении.

Напомним, в четверг по главной улице Харькова – Сумской в шествии в вышиванках приняли участие около 2 тыс. жителей города. В колонне было много студентов вузов, в том числе из стран Азии и Африки.