Эрдоган обвинил ООН в неспособности ответить на «израильскую тиранию»

Комментируя столкновения в секторе Газа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН не может решить мировые проблемы.

Пол его словам, всемирная организация «исчерпана, истощена» и «неспособна решать мировые проблемы».

«Эта организация рухнула», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Он заявил, что ситуация в секторе Газа продемонстрировала двойные стандарты международного сообщества.

«Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира», – сказал он, подчеркнув, что международное сообщество «пренебрежительно отнеслось» к нападению Израиля на палестинцев.

Эрдоган заявил, что «мир наблюдал за этой трагедией лишь в качестве зрителя». Исключением стали только «Турция, представители исламского мира, ратующие за права угнетенных народов, и некоторые совестливыепредставители западных стран», сказал Эрдоган.

По мнению главы турецкого государства, мир должен «дать ответ на израильскую тиранию», иначе «быстро скатится к хаосу» и власти «головорезов».

Анкара заявила, что США «потворствовали руководству Израиля», приняв решение о переносе посольства в Иерусалим.