Анкара попросила посла Израиля покинуть Турцию

Власти Турции предложили послу Израиля в Анкаре покинуть страну.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее во вторник Эрдоган и палестинский лидер Махмуд Аббас обсудили по телефону события в секторе Газа, а также возможные меры в ответ на действия Израиля, сообщили СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

В понедельник Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля против палестинцев в секторе Газа. Анкара приняла решение об отзыве своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа.