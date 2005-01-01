Турция отозвала послов из США и Израиля в связи с событиями в секторе Газа

Анкара приняла решение об отзыве своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Он назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам, в результате которых погибли более 50 палестинцев, – геноцидом, передает РИА «Новости».

«Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества – надеюсь, мы встретимся в Еникапы (в Стамбуле)», –заявил Эрдоган.

«Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами», – заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV в ходе своего визита в Великобританию.

Он также объявил трехдневный национальный траур, начиная со вторника.

Напомним, в понедельник в секторе Газа в результате столкновений израильских военных и протестующих палестинцев погибли более 50 палестинцев, еще более 2,4 тыс. человек пострадали. Ожесточенные столкновения на границе сектора Газа начались на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.