В столкновениях в секторе Газа убито более 50 палестинцев

Число жертв столкновений в секторе Газа достигло 52, еще более 2,4 тыс. человек ранены, заявил официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

«В секторе Газа 52 человека погибли, 2 тыс. 410 ранены», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, больницам в секторе Газа нужны лекарства для пострадавших.

В понедельник в Иерусалиме открылось посольство США. На фоне этого начались ожесточенные столкновения на границе сектора Газа. Ранее сообщалось о гибели 30 палестинцев и более 1 тыс. пострадавших. Израильские военные применяют в том числе огнестрельное оружие.