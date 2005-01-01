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15 мая, вторник | Последнее обновление — 05:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Число убитых в Газе палестинцев возросло до 59
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы
Литва не рассталась с мечтой отнять у России Калининград
Российские «Медведи» напугали американцев
Под ударами России ИГИЛ меняет тактику
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
«Вот за это я и ненавижу русских!»
Сергей Лукьяненко, писатель
Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой «для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...
У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива
Антон Любич, экономист
При увеличении количества пенсионеров непропорционально увеличению государственных доходов у этой системы есть только два возможных способа избежать собственного банкротства. Стоит ли России идти по такому пути? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Только русский будет праздновать День Победы
Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Мы спокойно можем констатировать то, что за 27 лет украинской незалежности никакого изменения в составе населения Украины не произошло: как было большинство граждан русскими, так они русскими и остались. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки
Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав ГазыПодробности...
Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома
Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда ТрампаПодробности...
«Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом
Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в НидерландахПодробности...
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© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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