Число убитых в Газе палестинцев возросло до 59

По данным палестинского министерства здравоохранения, число палестинцев, убитых израильскими войсками границах сектора Газа, возросло до 59; протесты продолжаются.

В министерстве уточнили, что среди погибших оказалась 8-месячная девочка по имени Лейла Анвар Гандур, которая умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 52 погибших палестинцах и 2,7 тыс. пострадавших от пуль и газа.

Накануне Турция потребовала созыва Собвеза ООН в связи с событиями в секторе Газа. При этом США заблокировали резолюцию Совета Безопасности об расследовании ожесточенных столкновений в секторе Газа, которые начались на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.