США заблокировали резолюцию СБ ООН о расследовании событий в секторе Газа

Соединенные Штаты заблокировали принятие проекта заявления Совбеза ООН с призывом провести независимое расследование гибели людей в секторе Газа.

В непринятом заявлении Совбез «выражает свое возмущение и скорбь в связи с убийством палестинских граждан», призывая «провести независимое и прозрачное расследование этих действий, чтобы привлечь (виновных) к ответственности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Накануне Турция потребовала созыва Собвеза ООН в связи с событиями в секторе Газа, где в ходе столкновений протестующих местных жителей и израильских военных погибли более 50 палестинцев, еще более 2,4 тыс. человек пострадали.

Отметим, ожесточенные столкновения на границе сектора Газа начались на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.