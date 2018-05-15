Израиль решил выслать турецкого консула из Иерусалима

Власти Израиля решили выслать из страны генерального консула Турции в Иерусалиме, передает Reuters со ссылкой на израильский МИД.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее власти Турции предложили послу Израиля в Анкаре покинуть страну. В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля против палестинцев в секторе Газа. Анкара приняла решение об отзыве своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, где 14 мая в стычках с израильскими силовиками погибли 30 палесинцев.