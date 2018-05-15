Жириновский пообещал выгонять членов ЛДПР из партии за домашних собак

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с нападением собак на людей, заявил, что будет исключать депутатов из партии, если они будут иметь домашних собак.

«Опять собаки нападают, мы много говорим, но закон не принимается. Собачья мафия - самая сильная. Видимо, у кого-то дома очень любимые собаки, и он как бы «тормозит», обладая значительной властью», – передает его слова агентство «Москва».

Он спросил у депутатов от ЛДПР, содержат ли они дома собак. Те ответили отрицательно.

«В ЛДПР собак дома не держат! Кто держит – исключим из партии», – заявил политик.

По его словам, в партии «не курят, не пьют, собак не держат».

В марте в подмосковной Истре собаки насмерть загрызли мужчину и сильно покусали женщину. Позже выяснилось, что погибший являлся молодым человеком племянницы российского музыканта Юрия Лозы.

Позже телеведущая Елена Малышева заявила о необходимости отстреливать бродячих собак, однако подверглась за это резкой критике.