«Зенит» расторг контракт со знаменитым тренером

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) объявил о достижении соглашения с главным тренером Роберто Манчини о расторжении контракта.

«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций», – сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение прекращает свое действие в понедельник, 14 мая, сразу после окончания чемпионата России.

В воскресенье «Зениту» предстоит сыграть заключительный матч в премьер-лиги. Команда претендует только на четвертое место – сезон оказался провальным, несмотря на серьезные траты средств в межсезонье на покупку новых игроков клуб впервые за 20 лет остался без медалей чемпионата России.

СМИ сообщали, что Манчини станет новым главным тренером сборной Италии.