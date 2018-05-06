«Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей чемпионата России

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) впервые за 10 лет не получил медали чемпионата России по футболу; сейчас команда занимает пятое место и может подняться только на четвертое место.

«Зенит» остался без медалей после того, как ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» в матче 29-го тура, передает RT.

За тур до конца ЦСКА, который идет на третьем месте, опережает «Зенит» на пять очков.

Последний раз «Зенит» не попала в тройку призеров в 2008 году, когда команда заняла пятое место, однако в тот же год команда стала обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Чемпионом России стал московский «Локомотив», который обыграл накануне петербургский «Зенит» со счетом 1:0.