Футболисты ЦСКА забили тульскому «Арсеналу» шесть безответных мячей

В предпоследнем туре чемпионата России футболисты московского ЦСКА разгромили тульский «Арсенал» со счетом 6:0 и продолжили борьбу с московским «Спартаком» за второе место в турнирной таблице.

У ЦСКА хет-триком отметился Федор Чалов (забил на 2-й, 21-й, 43-й минутах), дважды отличился Ахмед Муса (11, 49), еще один гол на счету Александра Головина (40), передает РИА «Новости».

После этой победы у ЦСКА 55 очков, он продолжает борьбу со «Спартаком» (56 очков) за втрое место, которое дает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Третье место позволит пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов через сито отборочных этапов.

Чемпионом России стал московский «Локомотив», который обыграл накануне петербургский «Зенит» со счетом 1:0.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице.

В последнем туре ЦСКА сыграет дома с махачкалинским «Анжи».