«Локомотив» досрочно стал чемпионом России по футболу

Московский «Локомотив» впервые за последние 14 лет стал чемпионом России по футболу, обыграв «Зенит».

В Москве завершился 29-й тур чемпионата России по футболу, в котором встретились московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», передает РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Локомотива». Гол забил Эдер на 87-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» стал чемпионом России впервые с 2004 года.