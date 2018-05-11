Фельгенгауэр оценила приговор напавшему на нее Грицу

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр заявила, что ее устраивает решение суда изолировать напавшего на нее Бориса Грица.

«Во-первых, я рада, что все закончилось. Во-вторых, в целом, меня устраивает решение суда. Человека изолируют и будут лечить. Надеюсь, он больше никогда и никому не причинит вреда. Мне хочется сказать огромное спасибо моему адвокату Сергею Бадамшину. Спасибо всем за поддержку», – написала заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Пресненский суд отправил на принудительное лечение Бориса Грица, напавшего на Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина освобожден от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния как лицо, страдающее психическим расстройством.

В январе стационарная психиатрическая экспертиза установила, что напавший на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц страдает параноидной шизофренией.

Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» была выписана из больницы 2 ноября после ранения в горло, полученного при нападении Бориса Грица 23 октября.