Напавшего на журналистку «Эха Москвы» признали психически больным

Стационарная психиатрическая экспертиза установила, что напавший на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц страдает параноидной шизофренией, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», - приводит ТАСС текст заключения экспертизы.

У мужчины обнаружили расстройства в виде бредовых идей, преследования. Во время преступления он не осознавал характер содеянного. В экспертизе отмечено, что он не может «правильно воспринимать обстоятельства дела» и нуждается в принудительном лечении.

Адвокат отметил, что он и Фельгенгауэр ознакомились с заключением и не имеют основания сомневаться в его выводах.

Напомним, журналистка радиостанции «Эхо Москвы» была выписана из больницы 2 ноября после ранения в горло, полученного при нападении Бориса Грица 23 октября.

6 ноября Татьяна Фельгенгаэур впервые вернулась в эфир после покушения.