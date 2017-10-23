Напавшего на Фельгенгауэр направили на принудительное лечение

Пресненский суд Москвы отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, напавшего на радиоведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Суд постановил применить к подсудимому принудительные меры медицинского характера», – сказал Черников, передает РИА «Новости».

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Следствие также просило суд направить Грица на принудительное лечение.

В январе стационарная психиатрическая экспертиза установила, что напавший на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц страдает параноидной шизофренией.

Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» была выписана из больницы 2 ноября после ранения в горло, полученного при нападении Бориса Грица 23 октября.