Киев обвинил «российских полковников» в выдаче оружия Савченко для теракта в Раде

Депутат Надежда Савченко получила оружие для совершения террористического акта в здании Верховной рады Украины от «российских полковников», с таким утверждением выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«После революции достоинства мы все живем в условиях трех войн», – заявил Луценко, слова которого приводит «Украинская правда».

Генпрокурор Украины заявил, что первая война – это противодействие «российским оккупантам и пророссийским сепаратистам» в Донбассе. Он насчитал на Юго-Востоке Украины «40 тыс. вооруженных сепаратистов-террористов и тысячи офицеров российской армии».

Отметим, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. Российские власти неоднократно отрицали участие своих войск в вооруженном конфликте в Донбассе. Президент Владимир Путин допускал, что в регионе могут находиться неравнодушные к событиям в Донбассе граждане России, однако они не являются представителями регулярной армии. «Сепаратистами» же на Украине называют ополченцев, вставших на защиту мирных жителей Донбасса.

«На примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы», – заявил Луценко, добавив, что украинские власти знают имена и фамилии этих «полковников».

Вторым «фронтом» Луценко назвал борьбу с коррупцией, а третьим – борьбу с украинским патернализмом. «Особенно старшее поколение, а также молодые нытики заражены тем, что кто-то им из Киева должен что-то сделать», – заявил генеральный прокурор Украины.

Напомним, в начале марта Савченко арестовали в связи с подозрениями в подготовке теракта в Верховной раде. В ответ она объявила голодовку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.