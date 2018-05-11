В МИД оценили последствия высылки дипломатов России и США

Официальные представители российских и американских при дипломатических миссиях могут быть заменены на новых после высылки, сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

«Этих выслали, но могут же приехать другие», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что из высылки дипломатов «строят сенсации», однако по сути это ничего не меняет, только «отрицательно сказывается на антитеррористическом сотрудничестве».

В Кремле ранее заявили, что сообщения американских СМИ, согласно которым высланные из США российские дипломаты якобы занимались слежкой за эмигрантами из России и их семьями, являются проявлением паранойи.

Напомним, 26 марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 американских дипломатов были объявлены персонами нон грата.