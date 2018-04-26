Песков счел паранойей сообщения слежке российских дипломатов за эмигрантами в США

Сообщения американских СМИ, согласно которым высланные из США российские дипломаты якобы занимались слежкой за эмигрантами из России и их семьями, являются проявлением паранойи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«(Эти сообщения) выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, «если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии, конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями», однако «ни то, ни другое сделано не было».

Напомним, 26 марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.