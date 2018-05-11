Черчесов вызвал Дзюбу в сборную

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба вызван в сборную России для участия в тренировочном сборе перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Национальная сборная России по футболу начнет сбор 18 мая в Новогорске, передает ТАСС.

С 20 по 31 мая россияне будут тренироваться в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, а 30 мая сыграют контрольный матч с командой Австрии в Инсбруке.

Напомним, в июле 2017 года в СМИ появились данные о том, что вратарь Игорь Акинфеев, защитник Василий Березуцкий, хавбек Алан Дзагоев и нападающие Артем Дзюба и Федор Смолов якобы вступили в серьезный конфликт с Черчесовым, из-за которого игроков могут перестать приглашать в национальную команду.