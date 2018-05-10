Украина собралась приватизировать 26 предприятий

Кабмин Украины в четверг на заседании правительства утвердил перечень объектов большой приватизации на 2018 год, в список вошли более 20 государственных компаний.

«Решение принято при условии доработки проекта в трехдневный срок», – передает ТАСС слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Он отметил, что приватизация будет способствовать искоренению коррупции в госкомпаниях.

В документе указано, что в приватизационный список вошли 26 предприятий, среди которых Одесский припортовый завод, компания «Турбоатом», пять энергоснабжающих компаний, четыре теплоэлектроцентрали, компания «Азовмаш», Запорожский титано-магниевый комбинат, Сумыхимпром, Центрэнерго и несколько других предприятий.

Напомним, 2 марта пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что глава государства Петр Порошенко подписал закон о приватизации. Закон предполагает запрет юридическим и физическим лицам из России участвовать в приватизации на Украине.