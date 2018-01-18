Россиянам запретили участвовать в приватизации на Украине

Верховная Рада запретила юридическим и физическим лицам из России участвовать в приватизации на Украине.

Парламент принял поправку, предложенную сразу несколькими фракциями, в закон о приватизации государственного имущества. Докладчик по законопроекту Андрей Иванчук сообщил, что покупателями объектов приватизации не могут быть юрлица, бенефициары – владельцы 10% и более акций предприятий, которые «являются резидентом государства, признанного кабинетом министров и ВР государством-агрессором», передает УНИАН.

Ранее в четверг Верховная рада Украины проголосовала за принятие закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Киева и Москвы.