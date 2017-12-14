Макрон и Трамп обсудили, что можно сделать с Сирией

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии, договорившись о координации действий в Совбезе ООН по вопросу «химатак», о которых заявляли блокированные в Восточной Гуте боевики, сообщили в Елисейском дворце.

В Елисейском дворце утверждают, что главы государств обменялись информацией, «подтверждающей использование химического оружия», а также призвали наказать ответственных за якобы имевшие место химатаки, передает ТАСС.

«Президент Французской Республики решительно осудил химические атаки 7 апреля против населения Думы в Восточной Гуте», – говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ранее Вашингтон потребовал немедленно предоставить «экспертам» доступ в Восточную Гуту, где, по утверждениям блокированных сирийской армией боевиков, якобы применялось химическое оружие. В то же время эксперты «Красного полумесяца» опровергли сообщения о «химатаке» в Думе.

МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.