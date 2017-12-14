Хейли потребовала пропустить западных «экспертов» к боевикам в Восточную Гуту

Вашингтон потребовал немедленно предоставить «экспертам» доступ в Восточной Гуту, где, по утверждениям блокированных сирийской армией боевиков, якобы применялось химическое оружие, заявила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли перед заседанием Совбеза ООН по ситуации в городе Дума.

По словам Хейли, «Совет Безопасности должен выступить сообща и потребовать немедленного доступа для спасателей, поддержать независимое расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных», передает РИА «Новости».

Министерство иностранных дел Канады в свою очередь призвало привлечь к ответственности исполнителей якобы совершенной химической атаки в сирийском городе Дума, передает ТАСС.

«Канада потрясена сообщениями о применение химического оружия режимом [президента Сирии Башара] Асада в Восточной Гуте 7 апреля, – заявила глава канадского МИДа Христи Фриланд. – Виновные должны быть привлечены к ответственности».

Накануне вечером Россия созвала заседание Совбеза ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

Ранее в тот же день девять стран призвали созвать экстренное заседание по якобы имевшей место химатаке в Восточной Гуте. Несмотря на недоказанность обвинений, на Западе выступают с резкими заявлениями в адрес сирийских властей, Ирана и России.

МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.