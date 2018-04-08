Париж призвал срочно провести заседание Совбеза ООН из-за «химатаки» в Сирии

Сообщения о якобы применении химического оружия в городе Дума в сирийской Восточной Гуте вызывает «чрезвычайную озабоченность», заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Ле Дриан напомнил, что использование химического оружия является военным преступлением и нарушением международного режима нераспространения.

«Призываем созвать Совет Безопасности ООН как можно скорее, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте», – передает RT заявление главы внешнеполитического ведомства Франции.

Ле Дриан добавил, что Франция «возьмет на себя все обязанности в борьбе с распространением химических веществ, как неоднократно заявлял французский президент».

Ранее в воскресенье Европейский союз обвинил сирийские власти и их союзников в применении химического оружия в городе Дума, отметив при этом, что этому есть «доказательства». Американский президент Дональд Трамп заявил, что виновные в химической атаке в Восточной Гуте «заплатят большую цену».

Дамаск заявил, что обвинения в предполагаемой химической атаке в городе Дума являются «скучной и неубедительной историей». Тегеран со своей стороны подчеркивал, что подобные обвинения нелогичны.

МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.