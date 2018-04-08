Россия созвала заседание Совбеза ООН

В понедельник, 9 апреля, по инициативе России пройдет заседание Совета Безопасности ООН по теме угрозы международному миру и безопасности, сообщили в российском постпредстве при Организации.

Совет Безопасности в понедельник проведет два заседания. Встреча, инициированная Россией, запланирована примерно на 15.00 (22.00 мск), а после нее Совбез перейдет к обсуждению ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

В воскресенье девять стран, в том числе Франция, призвали созвать в экстренное заседание по якобы имевшей место химатаке в Восточной Гуте.

МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.

Несмотря на недоказанность обвинений, на Западе выступают с резкими заявлениями в адрес сирийских властей, Ирана и России.