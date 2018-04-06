Россия заявила о готовности предоставить Британии данные о лаборатории в Шиханах

Москва готова предоставить информацию, необходимую для расследования дела Скрипаля, в том числе о лаборатории в Шиханах, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«В Шиханах Саратовской области действует лаборатория, которая совершенно никакого отношения к производству газа типа «Новичок» не имеет. Там ведутся совершенно иные работы, исследовательские», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».

По его словам, это научно-исследовательское учреждение, «занимающееся изучением и испытанием средств радиационной и химической разведки». «Утверждение о том, что «Новичок» был создан там, выявляет невежество и некомпетентность заявителей», – подчеркнул Бондарев.

Глава комитета СФ отметил, что Россия не просто готова к проведению расследования по делу об отравлении Скрипалей, «но и сама неоднократно в лице наших официальных представителей инициировала проведение данного расследования, причем обязательно в условиях прозрачности и доступа ко всем необходимым материалам».

В четверг британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество.

Позже британская разведка рассказала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».